МО РФ: Россия рассчитывает на поддержку Турции в вопросе соблюдения Киевом режима тишины

Согласно заявлению представителя МО, Россия ожидает от турецких коллег поддержки в вопросах выполнения обязательств Киевом по созданию гумкоридора и соблюдения «режима тишины» на мариупольском направлении.

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Российская Федерация рассчитывает на поддержку Турции в вопросе соблюдения киевскими властями своих обязательства по соблюдению «режима тишины» на мариупольском направлении. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Рассчитываем на поддержку турецких коллег, в том, чтобы добиться от украинских властей неукоснительного выполнения обязательств по созданию гуманитарного коридора и соблюдению "режима тишины" в период проведения операции по эвакуации граждан на мариупольском направлении», - заявил представитель МО РФ.

Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении 42 военных объектов Украины оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России. Как сообщает представитель российского оборонного ведомства, среди уничтоженных объектов оказались три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», и другие виды вооружения.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.



Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов.