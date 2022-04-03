Авиация ВС РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины

Как сообщает представитель МО РФ, среди уничтоженных объектов оказались три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», и другие виды вооружения.

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Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно заявлению официального представителя Минобороны РФ, среди уничтоженных объектов оказались: три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 8 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО ВКС РФ сбили в воздухе два украинских БПЛА. Согласно заявлению, высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов.