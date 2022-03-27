МО РФ показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской системы ВСУ «Пион»

В результате точного попадания самоходная артиллерийская установка и возимый боекомплект к ней были уничтожены.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министерство обороны России показало видео уничтожения самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 «Пион» высокоточным ракетным вооружением.

В российской оборонном ведомстве отметили, что позицию системы ВСУ в лесном массиве обнаружили операторы российского беспилотника. Затем по указанным координатам был нанесен ракетный удар.

«Занятие скрытой огневой позиции в лесном массиве 203 мм. самоходной артиллерийской системы ВСУ обнаружили операторы беспилотного летательного аппарата, после чего по указанным координатам был нанесен удар высокоточным ракетным вооружением», - говорится в сообщении МО РФ.

В результате точного попадания самоходная артиллерийская установка и возимый боекомплект к ней были уничтожены.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.