МО РФ показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской системы ВСУ «Пион»
Министерство обороны России показало видео уничтожения самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 «Пион» высокоточным ракетным вооружением.
В российской оборонном ведомстве отметили, что позицию системы ВСУ в лесном массиве обнаружили операторы российского беспилотника. Затем по указанным координатам был нанесен ракетный удар.
«Занятие скрытой огневой позиции в лесном массиве 203 мм. самоходной артиллерийской системы ВСУ обнаружили операторы беспилотного летательного аппарата, после чего по указанным координатам был нанесен удар высокоточным ракетным вооружением», - говорится в сообщении МО РФ.
В результате точного попадания самоходная артиллерийская установка и возимый боекомплект к ней были уничтожены.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.