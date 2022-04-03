МО РФ: 25-я бригада ВДВ ВСУ понесла крупные потери под Новоселовкой

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В ходе отступления в районе Новоселовки подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ после артиллерийского удара понесли крупные потери. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. В частности, группировка потеряла 40 человек личного состава.

«В районе Новоселовки отступающие подразделения украинской 25-й воздушно-десантной бригады в результате артиллерийского удара понесли крупные потери. Уничтожено более 40 человек личного состава и 7 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны РФ», - сказал представитель военного ведомства на брифинге.

Ранее стало известно, что подразделения ВС России завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54-ой отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом «Октябрь». Как отметил Игорь Конашенков, уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.