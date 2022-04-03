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Средства ПВО ВКС РФ сбили в воздухе два украинских БПЛА

10:26 03.04.2022
По данным Минобороны России, высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Вооруженные Силы России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.

Средствами ПВО ВКС РФ были сбиты в воздухе два украинских беспилотника. Это произошло в районах Кудряшовки и Шуровки.

Помимо этого, по данным МО РФ, высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых топливо поставлялось для группировки украинских войск на Николаевском направлении.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против РФ. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов отметил, что при снаряжении емкостей беспилотников биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории России.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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