МО РФ: в Киевской области выведен из строя Центр управления авиацией воздушных сил Украины

Кроме того, после удара ВС РФ по аэродрому Баловное уничтожены стоянка авиационной техники и топливное хранилище, отметили в Минобороны.

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Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что после удара ВС РФ по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева были уничтожены стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Помимо этого российские военнослужащие вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины в Киевской области.

«Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины», - сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, по словам представителя оборонного ведомства, ВС РФ уничтожили крупные хранилища топлива в Константиновке, Славуте и Тернополе. Ранее российские военнослужащие вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.