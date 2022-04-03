МО РФ: в Киевской области выведен из строя Центр управления авиацией воздушных сил Украины
Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что после удара ВС РФ по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева были уничтожены стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Помимо этого российские военнослужащие вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины в Киевской области.
«Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины», - сказал Конашенков на брифинге.
Кроме того, по словам представителя оборонного ведомства, ВС РФ уничтожили крупные хранилища топлива в Константиновке, Славуте и Тернополе. Ранее российские военнослужащие вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.