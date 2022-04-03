Совбез РФ: корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе из-за ситуации с минами

Михаил Попов заявил, что США не хотят помогать «своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые не устает создавать Украина».

© Фото: Louai Barakat, Keystone Press Agency, Globallookpress

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов прокомментировал уход американских кораблей из акватории Черного моря. По его словам, такое решение командование ВМС США приняло из-за ухудшения Киевом их безопасности после ситуации с минами.

В интервью «Комсомольской правде» Попов объяснил, что у американской стороны нет желания помогать «своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые не устает создавать Украина».

«Американские корабли побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности», - заявил замсекретаря Совбеза.

Ранее в МО РФ заявили, что киевский режим своими преступными действиями создал прямую минную угрозу судам причерноморских стран. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.