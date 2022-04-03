Совбез РФ: корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе из-за ситуации с минами
Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов прокомментировал уход американских кораблей из акватории Черного моря. По его словам, такое решение командование ВМС США приняло из-за ухудшения Киевом их безопасности после ситуации с минами.
В интервью «Комсомольской правде» Попов объяснил, что у американской стороны нет желания помогать «своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые не устает создавать Украина».
«Американские корабли побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности», - заявил замсекретаря Совбеза.
Ранее в МО РФ заявили, что киевский режим своими преступными действиями создал прямую минную угрозу судам причерноморских стран. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.