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Заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов заявил, что дрейфующие мины ВСУ превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские государства НАТО и «гостей Черного моря». По его словам, первый тревожный сигнал поступил еще тогда, когда 3 марта на дрейфующей мине украинской армии подорвалось эстонское грузовое судно Helt.

«То ли учителя оказались никудышными, то ли ученики нерадивыми, то ли подкачали проржавевшие минрепы, но факт остается фактом - как положено мины не обслуживались», - сказал Попов в интервью газете «Комсомольская правда».

Кроме того, Михаил Попов подчеркнул, что корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе из-за ситуации с минами.

Ранее Начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона всячески пытается уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море и при этом пытается обвинить в этом Россию.