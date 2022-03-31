Минобороны: Киев пытается выдать мины ВСУ в Черном море за российские

Как отметил представитель военного ведомства, мины, подобные обнаруженным, уже давно не состоят на вооружении ВМФ РФ.

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Украинская сторона всячески пытается уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море и при этом пытается обвинить в этом Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

«Так, в заявлении Министерства иностранных дел Украины указано, что обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины якобы были использованы российской стороной в качестве “бесконтрольных дрейфующих боеприпасов”», - объяснил Мизинцев.

По словам начальника НЦУО РФ, подобное заявление абсурдно по содержанию и поражает своей глупостью. Российские компетентные специалисты идентифицировали найденные морские якорные мины как изделие 730, состоящее на вооружении только военно-морских сил Украины. Как отметил Мизинцев, мины подобного типа на вооружении ВМФ РФ отсутствуют с 2016 года.

«Кроме того, информируем, что Вооруженными Силами России в ходе проведения специальной военной операции строго и неукоснительно реализуется весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей, морское минное оружие не применялось и применяться не будет», - заключил представитель военного ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские власти насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Белизу, Либерии, Каймановым островам, Дании, Сирии.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.