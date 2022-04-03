В стране и мире Кремль рассчитывает на здравый смысл Запада в вопросе оплаты газа в рублях Алексей Курильченко Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что Запад «не будет наступать на горло своей экономике из-за эфемерных политических интересов». © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Россия рассчитывает на здравый смысл западных контрагентов, приобретающих российский газ, в вопросе оплаты поставок топлива в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь презиlента РФ Дмитрий Песков. «Этот санкционный бал, он же происходит за счет самих европейцев. И как правило, счет за все это выставляют из Вашингтона. Поэтому, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике. Но все-таки мы рассчитываем на лучшее. Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ», - заяви Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Президент России Владимир Путин на совещании 31 марта заявил, что если страны Запада хотят оплатить поставки российского газа, то им нужно открыть счета в банках РФ. Отказ от смены валюты будет считаться неисполнением обязательств со стороны покупателей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика