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Патриарх Кирилл во время литургии в Главном Храме ВС РФ назвал настоящим подвигом службу в Вооруженных Силах

Егор Левин
17:05 03.04.2022
Патриарх подчеркнул, как важно защищать независимость своей страны в то время, когда это слово во всем мире теряет свое первоначальное значение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В День памяти преподобного Серафима Вырицкого Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святого Василия Великого в Главном Храме Вооруженных Сил в парке «Патриот». Во время нее он напомнил, почему важно помнить о подвигах российских воинов, участвующих в защите государства и обеспечивающих независимость своей страны.

«Служба в Вооруженных Силах - это настоящий подвиг, потому что он требует готовности от каждого, кто принял присягу, защищать Родину, не жалея жизни своей. Сегодня слово "независимость" часто прилагается почти ко всем странам мира, но это неправильное определение, потому что большинство стран мира находится под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа», - сказал Патриарх.

Ранее глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл и предстоятель Римско-Католической Церкви Папа Римский Франциск провели встречу в видеоформате. Патриарх выразил свое удовлетворение в связи с возможностью проведения данной беседы. В разговоре детально была обсуждена «ситуация на украинской земле».

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