Ничего святого: как украинские националисты используют религиозные объекты для военных целей

В нарушение международного гуманитарного права, украинские националисты превращают религиозные объекты в свои перевалочные пункты. Самый яркий пример - синагога в городе Умань в Черкасской области - священное для иудеев место. В XVIII веке в Умани украинские националисты устроили резню, и за один день убили там около 10 тысяч евреев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Умань называют «маленьким Израилем» Украины. Население небольшого города в Черкасской области каждую осень резко возрастает. Десятки тысяч паломников со всего мира приезжают чтобы отпраздновать Рош ха-Шана - иудейский Новый год - на месте захоронения основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана. Его последователи считают своей святой обязанностью хотя бы раз в жизни посетить этот маленький украинский городок. На неделе стало известно, что националисты превратился здание новой синагоги в Умани в свой перевалочный пункт. В Минобороны представили доказательства - снимки, сделанные одним из членов еврейской общины Умани.

«На фотографиях зафиксировано формирование двух колонн националистов. Обращаю внимание, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором. При этом для перевозки из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников используются, как хорошо видно на фотографиях, автобусы, имеющие раскраску школьных транспортных средств с соответствующими знаками "Дети"», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Киев в ответ поспешил оправдаться. Главный раввин Украины Моше Асман сначала выложил пост в соцсетях, а потом, стоя перед синагогой в Умани, записал видеообращение.

«Здесь наши святые праведники, которые здесь, они так сказать своим благословением благословляют еврейский народ, украинскую землю и победа будет над теми, против кого сделана агрессия», - сказал Асман.

Камера наружного наблюдения зафиксировала - главный раввин Украины Моше Асман записывал свое обращение фактически под дулом автомата. Вот как все происходило. На пустую площадь перед синагогой в Умани въехала машина. Под лобовым стеклом пропуск с украинским флагом и белый лист бумаги формата А4. Это знак того, что в машине сотрудники СБУ, такую машину нельзя останавливать и проверять. Из нее вышли вооруженные люди. После записи первого дубля к раввину подошел человек в камуфляже, что-то объяснил, и Моше Асман записал обращение заново.

«Я приехал специально, чтобы вместе с ним и вместе с общиной убедится, что здесь ничего такого не было криминального, то, что рассказали - очередной фейк в России. Здание закрыто, здание вообще не пользуется», - сказал потом Асман.

Раввин явно взволнован, путает слова, несколько раз сбивается. И еще важная деталь - за все время записи ролика председатель еврейской общины Умани Натан Бен-Нун стоит рядом, но не произносит ни слова. Все снималось исключительно представителями Киева по сценарию СБУ.

«Нам здесь хорошо, и мы сделаем все чтобы люди жили счастливо. И все жили хорошо и свободно», - сказал в видео Асман.

Когда видеообращение готово - остается сделать совместное фото для отчета. Куратор операции из СБУ с кем-то говорит по телефону, после этого вооруженные люди увозят раввина на своей машине. Именно Умань две недели назад Зеленский не случайно решил сделать одним из центральных пунктов своего выступления перед израильским Кнессетом не случайно. В надежде убедить Израиль оказать Украине военную и финансовую помощь он решил по полной разыграть «еврейскую карту». В футболке с символикой Украинской повстанческой армии - той что проводила этнические чистки среди евреев в годы Великой Отечественной войны - он заявил: российские Вооруженные силы целенаправленно атакуют место захоронения рабби Нахмана в Умани.

«Народ Израиля! В первый же день войны российские ракеты ударили по нашему городу Умань -месту, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян», - сказал Зеленский в обращении.

В министерстве обороны России эту информацию официально опровергли. Очевидно, что с военной точки зрения Умань и тем более синагога, не могут представлять никакого интереса для российских войск. Но в информационной войне Киева все средства хороши. И президент, еврей Зеленский без зазрения совести - ради того чтобы произвести сильный эмоциональный эффект - готов политизировать перед международным сообществом еще и еврейский вопрос. Дошло до того, что самые радикальные украинские националисты хвалят Зеленского и признают одним из них.

«Я злился на украинский народ - как он мог выбрать одним из национальных символов еврея? Президент - это такой же национальный символ, как флаг, гимн и так далее. Он должен быть украинец. Но выяснилось, что даже лучше, что он еврей - попробуйте предъявить сейчас, что мы поддерживаем нацизм!», - заявил украинский журналист Дмитрий Корчинский.

Дошло до того, что эту примитивную манипуляцию «президент Украины – еврей, а значит точно не нацист» используют в качестве аргумента и в западных СМИ, и в Совбезе ООН и лично президент США Джозеф Байден.

«Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину - это циничная ложь, он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно избран, чей дед боролся с нацистской Германией», - заявил Байден.

Но для отдельных украинских политиков тезис «еврей – не может быть нацистом» - уже не актуален. Так олигарх с израильским гражданском Игорь Коломойский спонсировал формирование неонацистских отрядов «Азов»* и «Айдар»*. А президент Зеленский не только не распустил эти радикальные группировки, но знает боевиков поименно и вручает им государственные награды.

* «Азов», «Айдар» - экстремистские организации, запрещены на территории РФ.