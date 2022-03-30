МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что это делается для того, чтобы в случае огневого воздействия по этому объекту, спровоцировать конфликт с еврейскими религиозными организациями и их политическое давление на Россию.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях. Комментарий по этому поводу дал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Двадцатого марта президент Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области. Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что «это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества», - заметил Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что российские войска не наносят ударов по гражданским объектам Украины. Тем более, добавил официальный представитель Минобороны, не наносятся удары по культовым сооружениям и другим местам общественного богослужения.

«Именно киевский режим, в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали, использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях», - отметил Конашенков.

Он заявил о представлении фотодоказательств, полученных от одного из членов еврейской общины Умани. На кадрах видно, что режим Зеленского использует в военных целях здание новой городской синагоги по адресу Шоссейный переулок, дом 1.

Фотографии сделаны 21 марта - на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете. На них зафиксировано формирование двух колонн с украинскими националистами.

«Обращаю внимание, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором», - сказал Конашенков.

Отдельное внимание, по его словам, следует уделить тому, что для перевозки из западных регионов страны украинских националистов и иностранных наемников используются автобусы, раскрашенные под школьные, на которых нанесены знаки, обозначающие наличие детей.

«Таким образом, объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях», - подытожил официальный представитель Минобороны.

Все это, как заметил Конашенков, делается для того, чтобы в случае огневого воздействия по этому объекту, спровоцировать конфликт с еврейскими религиозными организациями и их политическое давление на Россию.

Также Конашенков заявил об уничтожении 321 украинского беспилотника.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов