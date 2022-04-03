В Москве загорелась клиническая больница РАН

По предварительной информации, десять человек, включая трех пациентов, были эвакуированы.

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В Москве в районе Ясенево на Литовском бульваре произошел пожар в корпусе Центральной клинической больницы РАН. По предварительным данным, десять человек, включая трех лежачих пациентов, удалось спасти из горящего здания.

«В одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре, 1А, на пятом этаже начался пожар. Люди в окнах просят о помощи», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По данным источника агентства, возгоранию был присвоен второй (повышенный) номер сложности. На данный момент открытое горение удалось ликвидировать.

Ранее в подмосковном Подольске произошел пожар в складском помещении на производстве пластиковых окон. По прибытии спасателей было установлено, что возгорание происходило в помещении на площади 4000 квадратных метров.