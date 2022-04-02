В Подольске полыхает склад на площади четыре тысячи «квадратов»

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В Подольске Московской области произошел пожар в складском помещении на производстве пластиковых окон. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«По прибытию было установлено, что возгорание происходит в помещении на площади 4000 кв.м.», - говорится в Telegram-канале ведомства.

По сообщению ведомства, информации о пострадавших при пожаре не поступало. Причина возгорания устанавливается. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Объявлена локализация.

Ранее под Красноярском произошел крупный пожар, который уничтожил двадцать домов в дачном обществе. По данным прокуратуры причиной пожара стало возгорание на свалке.