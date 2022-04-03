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Песков заявил, что цели спецоперации будут достигнуты в полном объеме

Елизавета Потейчук
14:33 03.04.2022
По словам официального представителя Кремля, из любой конфронтации всегда есть выходы.
Песков заявил, что цели спецоперации будут достигнуты в полном объеме
© Фото: Komsomolskaya Pravda,Global Look Press
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Цели специальной военной операции по защите Донбасса будут достигнуты в полном объеме. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его прогнозам, подписание документа по итогам переговоров делегаций РФ и Украины станет важным подспорьем к нормализации ситуации.

«Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы. Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме», - сказал официальный представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в ходе специальной военной операции по защите Донбасса демилитаризация Украины идет полным ходом. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что Украина - недружественная страна для РФ и Белоруссии.

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