Автомобиль съехал в пешеходный переход в Москве: видео

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На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль каршеринга съехал в подземный переход. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. Как сообщили в Дептрансе, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Судя по видео, в машине находились два человека. В момент инцидента они не были пристегнуты. Скорость, при которой произошло столкновение, была небольшой, поэтому у машины не сработали подушки безопасности.

«В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское ш. автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. Авария произошла сегодня в районе 6 часов утра. По предварительной информации водитель не справился с управлением. В пешеходном переходе в этот момент никого не было. В автомобиле находилось 2 человека, их осматривают медицинские службы», - говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

В декабре прошлого года на Кутузовском проспекте произошла массовая авария. На дороге столкнулись 13 автомобилей, сведений о пострадавших не поступало, а также правоохранительные органы будут проводить проверку для установления личности виновного и обстоятельств аварии. Согласно предварительной информации, ДТП произошло по вине пьяного водителя.