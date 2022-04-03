«Просто убивают людей»: мэр Рубежного о действиях украинских военных

Уничтожают инфраструктуру города, просто убивают людей - высказался мэр Рубежного о действия украинских военных.

© Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress

Украинские военные занимаются мародерством, просто убивают людей, уничтожают объекты городской инфраструктуры, бьют по людям, об этом рассказал мэр Рубежного Сергей Хортив.

«Повыбрасывали людей, в 14-градусный мороз повыбрасывали женщин, детей, грудных детей, выгнали просто на улицу, позанимали квартиры... Занимались мародеркой. Просто расстреливают и убивают людей. Мерзавцы и негодяи. Это нацисты», - рассказал Хортив RT.

По его словам, неонацисты разрушают городскую инфраструктуру, бьют по гражданским, ведут постоянные артиллеристские обстрелы в хаотичном порядке просто для уничтожения людей.

«Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против мирных жителей Донбасса. Военные преступления националистов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.