МО РФ сообщило о поражении 51 военного объекта Украины ВКС России за минувшую ночь

Так, уничтожены две пусковые установки ЗРК «Оса-АКМ» около населенных пунктов Барвенково и Славянск.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России сообщило информацию о поражении за минувшую ночь силами Военно-космических сил РФ 51 военного объекта Украины.

Так, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по четырем командным пунктам, двум пусковым установкам зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» около населенных пунктов Барвенково и Славянск.

Вместе с тем были поражены две артиллерийские батареи, две установки РСЗО, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище. Также были атакованы 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники вооруженных сил Украины.

В Минобороны рассказали, что в ходе проведения специальной военной операции средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата. Это произошло в районах Кудряшовки и Шуровки.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.