«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам

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Сложивший оружие военнослужащий Вооруженных сил Украины Михаил Вишняк обратился к своим бывшим сослуживцам. Он призвал их прекратить этот конфликт и сказал, что за всем происходящим стоят США.

«Хочу сказать своим бывшим сослуживцам и остальным, кого я знаю из военнослужащих Украины - остановитесь. Остановите эту проклятую войну. Россия, Украина- не мы эту войну начали, это все Америка. Американцы, кто они такие, кто их просил сюда лезть? Россия и Украина, они же братья-славяне, одной крови можно сказать», - сказал Михаил.

Он также передал привет отцу, которые проживал в Луганске, и сестрам. По словам пленного, условия содержания хорошие, его обеспечивают едой и всем необходимым.

Ранее пленный боец территориальной обороны Украины Петр Дедушко рассказал о своей службе, о настроении в подразделении. По его словам, бойцы его подразделения не были настроены воевать.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов