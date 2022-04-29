Настроения нет воевать: пленный боец теробороны Украины рассказал о своей службе

Ранее другой попавший в плен боец украинской территориальной обороны Василий Михалко вспомнил о хаосе в своем подразделении. По его словам, не было ни постоянного руководства, ни места дислокации. Его подразделение теробороны бросали туда-сюда, под руководство того или иного командира.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленные боец территориальной обороны Украины Петр Дедушко рассказал о своей службе, о настроении в подразделении.

«Месяц послужил, отправили в Мукачево. Оттуда - в Черкассы. Старшего не было. Настроения нет воевать и служить», - заметил Дедушко.

Ранее попавший в плен боец украинской территориальной обороны Василий Михалко вспомнил о хаосе в своем подразделении. По его словам, не было ни постоянного руководства, ни места дислокации. Его подразделение терробороны бросали туда-сюда, под руководство того или иного командира.

Ранее в ДНР сообщали о более чем трех тысячах украинских пленных, находящихся на территории республики.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов