Разгромлены дома и машины: кадры разрушительного торнадо в Канзасе

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На город Андовер в американском штате Канзас обрушилось мощное торнадо, которое разрушило около сотни домов, сообщает CNN. Еще 20 тысяч строений оказались обесточены. Последствия и разрушения местные жители сняли на видео.

На кадрах видно, что на городом проносится огромный черный воздушный вихрь, поднимающий куски домов. Сила ветра была настолько сильна, что отбросила несколько автомобилей в здание торгового центра.

В конце прошлого года жертвами торнадо в США стали пять человек в штатах Небраска, Айова и Минесота. По данным властей, в опасной зоне находились 35 миллионов американцев. Свыше 300 тысяч человек остались без света.