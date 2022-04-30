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Разгромлены дома и машины: кадры разрушительного торнадо в Канзасе

Алексей Курильченко
09:31 30.04.2022
Огромный воздушный вихрь уничтожил около сотни домов.
© Видео: twitter, pmbreakinknews, stormchasing, wxgage © Фото: twitter, pmbreakinnews
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На город Андовер в американском штате Канзас обрушилось мощное торнадо, которое разрушило около сотни домов, сообщает CNN. Еще 20 тысяч строений оказались обесточены. Последствия и разрушения местные жители сняли на видео.

На кадрах видно, что на городом проносится огромный черный воздушный вихрь, поднимающий куски домов. Сила ветра была настолько сильна, что отбросила несколько автомобилей в здание торгового центра.

В конце прошлого года жертвами торнадо в США стали пять человек в штатах Небраска, Айова и Минесота. По данным властей, в опасной зоне находились 35 миллионов американцев. Свыше 300 тысяч человек остались без света.

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