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Уничтоженные города: кадры последствий новых торнадо в США

Роман Захаров
08:54 17.12.2021
По данным властей, из-за стихии в опасной зоне сейчас находятся 35 миллионов американцев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: NEStatePatrol, Twitter
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На США обрушились новые торнадо. Жертвами стихии уже стали пять человек в штатах Небраска, Айова и Минесота.

Всего, по данным властей, в опасной зоне находятся 35 миллионов американцев. Прямо в эти минуты разрушительный шторм двигается на северо-восток страны со скоростью 130 километров в час. Во многих городах сработала сирена оповещения и объявлена эвакуация.

Сильнейший ветер опрокидывает машины, срывает кровлю с домов и валит деревья. Свыше 300 тысяч человек остались без света. В аэропорту Денвера задерживаются и отменены почти 700 рейсов. А в Канзасе и вовсе торнадо едва не снес башню, в которой находились авиадиспетчеры. Им пришлось экстренно покинуть рабочие места и спрятаться в укрытии.

Ранее серия смертоносных торнадо пронеслась по центральной части США. Его жертвами стали более сотни человек, десятки все еще числятся пропавшими без вести.

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