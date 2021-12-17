Уничтоженные города: кадры последствий новых торнадо в США

На США обрушились новые торнадо. Жертвами стихии уже стали пять человек в штатах Небраска, Айова и Минесота.

Всего, по данным властей, в опасной зоне находятся 35 миллионов американцев. Прямо в эти минуты разрушительный шторм двигается на северо-восток страны со скоростью 130 километров в час. Во многих городах сработала сирена оповещения и объявлена эвакуация.

Сильнейший ветер опрокидывает машины, срывает кровлю с домов и валит деревья. Свыше 300 тысяч человек остались без света. В аэропорту Денвера задерживаются и отменены почти 700 рейсов. А в Канзасе и вовсе торнадо едва не снес башню, в которой находились авиадиспетчеры. Им пришлось экстренно покинуть рабочие места и спрятаться в укрытии.

Ранее серия смертоносных торнадо пронеслась по центральной части США. Его жертвами стали более сотни человек, десятки все еще числятся пропавшими без вести.