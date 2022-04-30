Губернатор сообщил о ликвидации пожара на Сахалинской ГРЭС-2

Об этом Валерий Лимаренко написал в Telegram.

© Видео: Правительство Сахалинской области © Фото: Правительство Сахалинской области

Возгорание турбогенератора в технологическом здании ГРЭС-2 на Сахалине был успешно ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. Подробностей ликвидации он не привел.

«Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Возгорание на ГРЭС-2 произошло 30 апреля. Самостоятельно здание покинули 30 человек персонала. Пострадавших и погибших нет. К тушению было привлечено 14 человек и пять единиц техники.