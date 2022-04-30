Мощный пожар произошел на сахалинской ГРЭС-2

Сообщается, что самостоятельно здание покинули 30 человек персонала, пострадавших и погибших нет.

© Видео: Томари новости события происшествия, Вконтакте © Фото: Томари новости события происшествия, Вконтакте

На Сахалине произошло возгорание в здании ГРЭС-2. Сообщается, что загорелся турбогенератор в технологическом здании. Отмечено, что технологический процесс остановлен. На место происшествия прибыл расчет 29-ой пожарной части города Томари.

«Произошло возгорание турбогенератора в технологическом здании. Технологический процесс остановлен. Недостающую мощность взяла на себя Сахалинская ТЭЦ 1. Отключенных потребителей нет. Ведет разведку 1 звено ГДЗС», - приводит информацию региональное МЧС.

Также приводится информация, что самостоятельно здание покинули 30 человек персонала. Пострадавших и погибших нет. К тушению было привлечено 14 человек и пять единиц техники.

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