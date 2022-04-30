Антонов назвал оскорбительными истеричные слова Кирби о спецоперации

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что эмоциональные заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о специальной военной операции на Украине являются оскорбительными. По словам дипломата, Москва никогда не позволяла себе подобных заявлений - при этом Штаты стараются не замечать преступления киевского режима и продолжают поставлять ему оружие.

«Ощущение таково, что американские власти не заинтересованы в прекращении огня. Главное для Дж.Кирби и ему подобных - чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия», - написал Антонов в официальном Telegram-канале российского посольства.

Кирби во время выступления в пятницу позволил себе ряд эмоциональных заявлений о российской спецоперации на Украине. По его мнении, действия российских военных якобы не являются рациональными и ему «трудно на это смотреть».

Ранее Антонов прокомментировал обращение Белого дома к конгрессу с просьбой предоставить дополнительные средства для обеспечения бесперебойной поставки оружия на Украину, указав на очевидное стремление Штатов нанести максимальный ущерб России.