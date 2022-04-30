Мурашко предупредил о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в июне

Мурашко призвал граждан РФ не ждать новой волны COVID-19, а заняться профилактикой.

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал россиянам пройти ревакцинацию, так как по прогнозам ведомства есть высокий риск подъема уровня заболеваемости COVID-19 в июне.

«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», - цитирует Мурашко РИА Новости.

По его словам, нужно заниматься профилактикой, а не ждать, когда поднимется волна заболеваемости.

Ранее Мурашко заявил, что в России сохраняются риски возникновения новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам главы Минздрава, в ряде стран уже регистрируются всплески заболеваемости.