Заммэра Ракова сообщила, что Москва вышла на минимум случаев госпитализаций и заражений COVID-19

Она также добавила, что объективных причин, способствующих всплеску заболеваемости, на сегодняшний день нет.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Российская столица вышла на минимальный показатель уровня госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражений выявляются также в незначительном количестве. Обо всем этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Заммэра рассказала, что Москва держится на минимальной планке по количеству заболевших. Она отметила, что их порядка 800-900 человек, что является минимумом за весь период пандемии коронавируса.

«Уже несколько недель мы находимся на минимальной планке по объему заболевших - 800-900 человек, а это минимум практически за весь период пандемии. Ежедневно в среднем мы госпитализируем от 170 до 190 человек. Это минимум за весь период пандемии», - цитирует ТАСС Анастасию Ракову.

Представитель столичной мэрии добавила, что объективных причин, способствующих всплеску заболеваемости, на сегодняшний день нет.

«На сегодняшний день каких-то объективных причин, которые говорят о том, что мы можем увидеть в ближайшие дни всплеск заболеваемости ковидом, мы не наблюдаем», - сказала Анастасия Ракова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России сохраняются риски возникновения новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам главы Минздрава, в ряде стран уже регистрируются всплески заболеваемости.