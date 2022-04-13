Посольство РФ в США призывает Вашингтон уничтожить запасы химоружия

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Посольство России в США опубликовало заявление, в котором призывает Вашингтон уничтожить химическое оружие в стране согласно Конвенции о запрещении химоружия, под которой подписались Штаты. Заявление опубликовано в Telegram-канале посольства в ответ на провакационные заявления пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса о возможности применения со стороны РФ химоружия от безысходности.

«Призываем Вашингтон отказаться от распространения дезинформации. Вместо этого коллегам следовало бы активизировать процесс химдемилитаризации своего государства. Соединенные Штаты до сих пор остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не выполнила взятые на себя международные обязательства. Американский арсенал вооружений этого типа представляет реальную угрозу для человечества», - сказано в сообщении.

В публикации отмечено, что ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в рамках военной спецоперации на Украине, при этом в их распоряжении нет и не может быть отравляющих веществ ввиду того, что Россия уничтожила еще в 2017 году все запасы химоружия в стране.

Также в посольстве выразили обеспокоенность насчет подтвержденных Минобороны РФ данных о подготовке радикалами на Украине провокаций с использованием химикатов.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал слова Прайса, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине, назвав эти заявления очередной попыткой демонизировать РФ.