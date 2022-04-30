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Минобороны РФ показало кадры пуска ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2»

Марина Крижановская
05:00 30.04.2022
Всего в обеспечении запуска космического аппарата Минобороны России было задействовано более 30 наземных измерительных средств и свыше 50 боевых расчетов 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Оборонное ведомство опубликовало кадры данного пуска.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель «Ангара-1.2» была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС России. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Офицеры Центра контроля космического пространства внесли информацию о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля. Это было сделано после выведения космического аппарата на орбиту.

Специалисты приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Всего в обеспечении запуска космического аппарата Минобороны России было задействовано более 30 наземных измерительных средств и свыше 50 боевых расчетов 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

Ранее журналистам в Минобороны РФ сообщили, что запущенный в интересах Минобороны России спутник выведен на целевую орбиту. Там уточнили, что «космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2555». Легкой ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области спутник был направлен в космическое пространство.

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