Запущенный «Ангарой» в интересах МО РФ спутник выведен на орбиту

В военном ведомстве сообщили, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.

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Запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области легкой ракетой «Ангара-1.2» спутник выведен на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Старт легкой «Ангары» с космическим аппаратом был выполнен в 22:56 по московскому времени в штатном режиме.

«Космический аппарат, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, отделился от ракеты в 23:18 по Москве и в расчетное время выведен на целевую орбиту. Спутник принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова», - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что «космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2555».

В Минобороны добавили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы спутника функционируют нормально.

Немногим ранее сообщалось, что ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах Минобороны РФ стартовала с Плесецка. Пуск ракеты боевым расчетом ВКС России, а также подготовка к нему прошли успешно и без осложнений.

Контроль полета ракеты, задействованной в доставке на орбиту космического аппарата, осуществлял наземный автоматизированный комплекс управления.