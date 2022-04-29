Ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах МО РФ стартовала с Плесецка

С Плесецка произвели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутником в интересах МО РФ.

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С российского космодрома Плесецк в пятницу, 29 апреля, был произведен пуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутником в интересах Министерства обороны страны. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Пуск ракеты боевым расчетом ВКС России, а также подготовка к нему прошли успешно и без осложнений. Контроль полета ракеты, задействованной в доставке на орбиту космического аппарата, осуществляет наземный автоматизированный комплекс управления.

К настоящему времени, согласно данным Минобороны Российской Федерации, «Ангару-1.2» приняли на сопровождение в Главном испытательном космическом центре имени Титова Космических войск Воздушно-космических сил.