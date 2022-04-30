Лавров: ВС РФ делают все, чтобы избежать жертв среди гражданских на Украине

Министр иностранных дел РФ заявил, что военные РФ делают все возможное во избежание жертв среди мирных украинцев.

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Военнослужащие РФ делают все, что в их силах, чтобы не допускать жертв среди мирного населения Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

Для этого, по словам дипломата, Вооруженные силы применяют высокоточное вооружение и целятся, в первую очередь, по сосредоточениям бронетехники и военным объектам. Российские военные также всячески поддерживают гражданских, в отличие от украинских боевиков, закрывающихся своими людьми как живым щитом.

«Российская армия оказывает местному населению всевозможную помощь и поддержку», - указал министр иностранных дел в интервью информационному агентству Синьхуа, текст которого приводит МИД.

Ранее Лавров выразил уверенность, что в будущем народы России и Украины будут жить мирно и поддерживать добрососедские отношения.