Лавров: Запад готов поставить под угрозу безопасность целых регионов ради своих амбиций

Лавров обвинил Запад в готовности поставить под угрозу безопасность целых регионов мира.

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Западные страны в рамках преследования собственных целей считают приемлемой ситуацию, когда под угрозой оказывается продовольственная и энергетическая безопасность целых регионов мира. Такое мнение выразил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Только этим, как считает министр, можно объяснить непрекращающийся поток санкций в сторону Российской Федерации, который и не думают перекрывать. Причем делает все это Запад, согласно словам дипломата в интервью агентству «Синьхуа», текст которого приводит МИД, «ради удовлетворения собственных геополитических амбиций».

Ранее Лавров сообщил, что большинство основных партнеров России согласились перейти на схему оплаты поставок природного газа, предложенную Москвой. Глава МИД объяснил, что сделки будут производиться через банк. Валюта же в данном случае большого значения не имеет.