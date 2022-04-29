Глава МИД РФ заявил, что Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не считает себя в состоянии войны с НАТО. По его словам, данный конфликт увеличил бы риски ядерной войны, которой нельзя допустить.

«Мы не считаем себя в состоянии войны с НАТО, потому что это станет шагом, который увеличил бы риски того, что мы только что обсуждали», - сказал глава МИД РФ в интервью телеканалу Al-Arabia.

Министр отметил, НАТО считает, что ведет войну с Россией. И глава европейской дипломатии Жозеп Боррель твердит о том, что Россия в этом конфликте должна проиграть, подчеркнул Лавров.

«НАТО, США, европейские лидеры, многие из которых, в частности в Британии, в США, в Польше, во Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Боррель прямо говорят о том, что Путин должен проиграть, Россия должна быть побеждена. Когда кто-то использует такие понятия, я думаю, они считают, что ведут войну с тем, кого ты хочешь победить», - резюмировал он.

Ранее Сергей Лавров обратил внимание на тот факт, что расизм по отношению ко всему русскому и русофобия поощряются на самом высшем уровне во многих странах мира.