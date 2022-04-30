МО РФ: за прошедшие сутки из Украины и ЛДНР эвакуировано около 19 тысяч человек
Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов ЛДНР и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 849 человек, из них - 2 359 детей. Об этом заявил Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 1 062 692 человека, из которых 192 688 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 137 663 единицы личного автомобильного транспорта, за сутки - 1 999», - заявил представитель военного ведомства МО РФ.
Ранее авиация Вооруженных сил Российской Федерации уничтожила свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники в течение дня. Как заявляет МО РФ, также поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов