МО: в течение дня авиацией ВС РФ уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники

Согласно заявлению МО РФ, также поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего.

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В течение дня авиацией ВС РФ уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники Вооруженных сил Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего», - заявил официальный представитель Минобороны.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении силами ПВО ВС РФ 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в числе которых три «Байрактара». Беспилотники ВСУ уничтожены над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов