МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове и обвиняют в этом ВС России

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Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове Запорожской области и обвиняют в этом ВС Российской Федерации. Об этом заявил Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Согласно источникам объективной информации 29 апреля 2022 г. в Пологовском районе города Орехова Запорожской области проведена эвакуация мирных жителей, после чего подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному на Безымянном проезде. При этом, в свойственной действующей сегодня киевской власти манере, данный сфабрикованный факт уже используется для дискредитации российских Вооруженных Сил, которым "приписывается" эта наспех подготовленная провокация», - заявил представитель военного ведомства МО РФ.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали об успехах ракетных войск и артиллерии Российской Федерации. Согласно заявлению российского оборонного ведомства, ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов