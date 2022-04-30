Армия МО: ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ Согласно заявлению официального представителя МО РФ, также поражено 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации поразили 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения», - сообщил Игорь Конашенков. Ранее официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил об уничтожении российской артиллерией за ночь почти 400 военных объектов Украины. Среди пораженных целей - 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика