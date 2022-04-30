МО РФ: боевики заминировали дамбу Николаевского водохранилища в городе Марганец

Согласно заявлению МО России, в случае подрыва дамбы под водой окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов.

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В городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск». Об этом заявил Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В случае ее подрыва в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов с общей численностью населения более 45 тыс. человек. После ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Никопольском районе», - сообщил представитель МО РФ.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев добавил, что текущее положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных. Данный факт является ярким свидетельством продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации назвали число уничтоженной военной техники Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса. По словам официального представителя МО РФ, в частности, уничтожены 279 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов