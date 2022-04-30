В Минобороны назвали число уничтоженной военной техники ВСУ с начала спецоперации

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С начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса уничтожены 143 самолета и 112 вертолетов украинских вооруженных сил. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, также уничтожены 279 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники», - отметил представитель оборонного ведомства.

Ранее в рамках спецоперации расчет комплекса «Искандер» успешно поразил пункты управления воинских формирований ВСУ. Военнослужащие расчета вычислили положение цели, произвели пуски ракет, а затем и смену огневых позиций для выполнения очередных огневых задач.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.