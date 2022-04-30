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МО: боевики в Николаеве устраивают карательные рейды с проверкой на передачу сведений военным ЛДНР и РФ

21:34 30.04.2022
Подозрения у боевиков вызывают истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в социальных сетях на каналы РФ, а также установленное на смартфонах приложение «Telegram».
МО: боевики в Николаеве устраивают карательные рейды с проверкой на передачу сведений военным ЛДНР и РФ
© Фото: Pavlo_bagmut Keystone Press Agency Globallookpress
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в Николаеве боевики территориальной обороны устраивают карательные рейды, чтобы проверять местных жителей на наличие у них признаков пророссийских взглядов , а также фактов передачи какой-либо информации военнослужащим из РФ и представителям народной милиции республик Донбасса.

По его словам, подозрения вызывают истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в социальных сетях на каналы РФ, а также установленное на смартфонах приложение «Telegram». При этом боевики задерживают всех подозреваемых и подвергают их пыткам, угрожают передачей в СБУ и расправой над близкими.

«В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны, а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов. Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», - отметил на брифинге начальник НЦУО РФ.

Напомним, Михаил Мизинцев сообщил, что боевики теробороны в Николаеве подготовили очередную провокацию с многочисленными жертвами среди мирного населения. Так, неонацисты установили радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод», чтобы привести их в действие во время массового скопления граждан.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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