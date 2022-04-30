«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал чемпионом России по футболу

Встреча закончилась со счетом 3:1, что позволило петербуржцам одержать победу на чемпионате в четвертый раз подряд.

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Петербургская команда «Зенит» одержала победу над московским клубом «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы досрочно стали чемпионами России по футболу.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «сине-бело-голубые». Таким образом, команда из Санкт-Петербурга стала победителем чемпионата РФ в четвертый раз подряд. У «Зенита» забитыми мячами отметились Иван Сергеев на 28 минуте, Малком на 43-ей и Андрей Мостовой на 77-й. А у железнодорожников забил гол Джирано Керк на 4-й минуте.

Напомним, в марте российский футболист Артем Дзюба попросил главного тренера сборной России не вызвать его предстоящий сбор. Свое решение он обосновал ситуацией на Украине и тем, что у спортсмена проживают там родственники.