Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную РФ из-за родственников на Украине

Российский футболист Артем Дзюба попросил главного тренера сборной России не вызвать его предстоящий сбор. Свое решение он обосновал ситуацией на Украине и тем, что у спортсмена проживают там родственники. Об этом заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

«В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за "Зенит"», - цитирует Карпина сайт Российского футбольного союза.

Также с просьбой не вызвать на сбор к Карпину обратился защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. Он сказал Карпину, что не чувствует себя подготовленным и нуждается в дополнительных тренировках.

Ранее Карпин прокомментировал ситуацию, связанную с отстранением спортсменов из РФ от международных соревнований. По его словам, происходящее в мире в целом, не только в спорте, очень трудно предсказать.