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РФ проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине

Марина Крижановская
00:25 28.04.2022
Член постпредства России при ООН пригласил всех желающих прийти на заседание, чтобы узнать о реальной ситуации «на земле», а также услышать от независимых голосов с линии фронта «факты, а не фейки».
РФ проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине
© Фото: Manuel Elias UN Photo Globallookpress
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Россия проведет неформальное заседание Совета безопасности ООН касательно ситуации на Украине, запланированное на 6 мая. Сообщается, что в ходе организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной мероприятия в адрес России были направлены обвинения. Они касались якобы совершенных военных преступлений на Украине. Доказательств приведено не было.

Информацию о запланированном заседании предоставил руководитель правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.

«То, что мы слышали сегодня - это очередная порция безосновательных утверждений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации "на земле", приходите на наше заседание по формуле "Арриа" 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что инструкторы НАТО готовили Украину к силовому решению ситуации в Донбассе. Он добавил о развернутой по всему миру сети биологических лабораторий США.

По словам Патрушева, получить информацию о них стало возможным благодаря специальной военной операции на Украине. 

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