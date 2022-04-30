Армия Российская артиллерия за ночь уничтожила почти 400 военных объектов Украины Среди пораженных целей - 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. © Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российская артиллерия за ночь уничтожила 389 объектов Вооруженных силу Украины в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе: 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», - заявил Конашенков. Также представитель оборонного ведомства сообщил, что российские Вооруженные силы за ночь с помощью высокоточного оружия уничтожили пять военных объектов Украины. Среди них четыре склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика