МО РФ: силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА, в том числе три «Байрактара»

Беспилотники ВСУ уничтожены над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Российские системы противовоздушной бороны сбили 18 украинских беспилотников, в том числе три ударных «Байрактара». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2"», - заявил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что российские системы противовоздушной обороны за ночь отразили две ракеты украинской системы залпового огня «Смерч». Одна из ракет была поражена над Горловкой, вторая - над Снежковкой.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов