На момент смерти датскому наемнику было 25 лет.

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Министерство иностранных дел Дании заявило, что датский наемник, действовавший на стороне Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса, был опознан семьей как один из погибших.

Как сообщает агентство РИА Новости, наемник прибыл на Украину в марте, предварительно пройдя процедуру регистрации. На момент смерти ему было 25 лет.

«Министерство иностранных дел обязано сохранять конфиденциальность и не может вдаваться в подробности», - добавили в датском дипломатическом ведомстве.

Ранее наемник из Британии предостерег иностранцев, желающих отправиться воевать на Украину на стороне киевского режима. По его словам, ему сулили деньги за «помощь», но слова остались лишь обещаниями - денег никто из его отряда так и не получил.