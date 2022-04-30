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Погибшего на Украине наемника из Дании опознала семья

Игнат Далакян
19:27 30.04.2022
На момент смерти датскому наемнику было 25 лет.
Погибшего на Украине наемника из Дании опознала семья
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Министерство иностранных дел Дании заявило, что датский наемник, действовавший на стороне Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса, был опознан семьей как один из погибших.

Как сообщает агентство РИА Новости, наемник прибыл на Украину в марте, предварительно пройдя процедуру регистрации. На момент смерти ему было 25 лет.

«Министерство иностранных дел обязано сохранять конфиденциальность и не может вдаваться в подробности», - добавили в датском дипломатическом ведомстве.

Ранее наемник из Британии предостерег иностранцев, желающих отправиться воевать на Украину на стороне киевского режима. По его словам, ему сулили деньги за «помощь», но слова остались лишь обещаниями - денег никто из его отряда так и не получил.

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