Британскому наемнику Эндрю Хиллу сулили деньги за «помощь», но слова остались лишь обещаниями - денег никто из его отряда так и не получил.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сложивший оружие британский наемник Эндрю Хилл предостерег англоязычных иностранцев, желающих отправиться воевать на Украину на стороне киевского режима.

По его словам, вначале Хилл занимался волонтерством на польско-украинской границе, а потом его встретили люди, предложившие отправиться на фронт. Ему выдали винтовку CZ и бросили на передовую.

Характерно, что Эндрю Хиллу сулили деньги за «помощь», но слова остались лишь обещаниями - денег никто из его отряда так и не получил.

В итоге наемник сдался российским войскам. При этом ему была оказана необходимая медицинская помощь по ранению - он сам признал это в ходе интервью.

«Им стоит очень сильно подумать, нас это не касается», - ответил Эндрю на вопрос, что бы он хотел сказать другим англоязычным людям, которые хотели бы отправиться сейчас на Украину.

Напоследок Хилл робко поинтересовался, сколько его будут держать перед тем, как отправят обратно в Англию. Для правдивого ответа на этот вопрос время еще не наступило, но наемнику подтвердили главное - тот факт, что теперь он находится в безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал о задержании на Украине нескольких иностранных наемников.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов