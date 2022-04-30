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На акции «Лес Победы» в Подмосковье выложили гигантскую букву «Z»

Игнат Далакян
17:30 30.04.2022
Размер буквы составляет 100 на 100 метров - это 650 саженцев сосны, ели и липы.
© Видео: 360 © Фото: 360
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В Подмосковье в 10-й раз прошла эколого-патриотическая акция «Лес Победы». В поддержку воинов, защищающих нашу Родину, вблизи поселка Матвейково в Одинцовском округе на центральной площадке высадили гигантскую букву Z размером 100 на 100 метров - это 650 саженцев сосны, ели и липы.

Центральная площадка «Леса Победы» - это более 25 га. С сегодняшнего дня здесь начнут расти свыше 90 тысяч новых деревьев. А всего в рамках юбилейной акции высадили порядка 320 тысяч растений. Это и яблони, и груши, и сирень, и жасмин.

В Подмосковье подготовлено почти 700 площадок. И не только в лесных массивах, но и в городских скверах, парках, на территориях рядом с домом.

Присоединились к акции и известные артисты - Денис Майданов, Анна Хилькевич, Вячеслав Чепурченко. А вообще, принять участие в ней мог любой желающий. Всем выдавали лопаты, мечи Колесова, перчатки, ведра и посадочный материал.

На центральной площадке, куда пришли более 5700 человек, раздавали георгиевские ленточки, значки и футболки. Здесь же работали фотозона и шатер с различными мастер-классами.

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